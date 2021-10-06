Петро Порошенко зустрівся з Іцхаком Герцогом

Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.

Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.

Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.

Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.