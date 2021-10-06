Петро Порошенко зустрівся з Іцхаком Герцогом
Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом
Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.
Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.
Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України.
Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.
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