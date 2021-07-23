Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом
П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом
Про це передає пресслужба партії "Європейська Солідарність".
Наголошено на важливості зміцнення трансатлантичного санкційного тиску на російську сторону для припинення агресії Кремля та забезпечення деокупації Донбасу і Криму.
Також Порошенко наголосив на небезпечності оприлюдненої домовленості між Вашингтоном та Берліном щодо запуску Північного потоку-2, який є зброєю в руках Путіна для підриву європейської енергетичної солідарності і становить загрозу для України.
Він також заявив про важливість посилення військової допомоги Україні з боку США, у тому числі шляхом укладення двосторонньої безпекової угоди.
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