Певні люди змусили Петракова викликати до збірної України гравця "Динамо", - журналіст Циганик дав несподіваний інсайд
В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не збирався викликати у національну команду футболіста "Динамо" Олександра Караваєва
Про це повідомив Ігор Циганик у своїй програмі на YouTube-каналі "Football Hub".
За інформацією джерела, на Петракова вплинули "певні люди" і він викликав у збірну Олександра Караваєва.
"У першому списку Петракова не було і Караваєва. Він не хотів його викликати. І знаєте там втрутились певні люди, відбулись певні обставини і Караваєва все-таки викликали у збірну України", - розповів журналіст Ігор Циганик.
4 жовтня розпочнеться збір, де футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні.
- Нагадаємо, 5 вересня Олександр Петраков зізнався, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 13 вересня Олександр Петраков заявив, що півзахисник Руслан Малиновський відмовився грати проти Чехії.
- 15 вересня футболіст збірної України Руслан Малиновський оприлюднив заяву щодо свого конфлікту з головним тренером команди Олександром Петраковим.
- 17 вересня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оприлюднив список гравців для жовтневих матчів, у ньому немає Малиновського.
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