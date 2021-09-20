Певні люди змусили Петракова викликати до збірної України гравця "Динамо", - журналіст Циганик дав несподіваний інсайд

Про це повідомив Ігор Циганик у своїй програмі на YouTube-каналі "Football Hub".



За інформацією джерела, на Петракова вплинули "певні люди" і він викликав у збірну Олександра Караваєва.



"У першому списку Петракова не було і Караваєва. Він не хотів його викликати. І знаєте там втрутились певні люди, відбулись певні обставини і Караваєва все-таки викликали у збірну України", - розповів журналіст Ігор Циганик.



4 жовтня розпочнеться збір, де футболісти збірної України готуватимуться до найближчих відбірних матчах ЧС-2022 - проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини - які відбудуться у жовтні.

