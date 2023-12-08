Під Авдіївкою ворог намагається використовувати тактику, яку свого часу застосовував під Бахмутом. Воєнні підсумки тижня

Ситуація навколо Авдіївки

Окупанти намагаються забезпечити оточення нашого гарнізону в Авдіївці з півночі та півдня. Але за цей тиждень принципових змін на лінії фронту не відбулось. Хоча ворог протискався до Степового та були контратаки з боку ЗСУ. Зокрема, 47-ма окрема механізована бригада знову відбивала противника за залізницю. Ворог намагався ще притискатися з півдня на Авдіївку та рухатися далі за межі промислової зони, але даремно.

По всьому периметру ворожої дуги навколо Авдіївки йдуть надзвичайно активні бойові дії. Кількість зіткнень - понад 30 за добу. Саме стійкість підрозділів, які утримують цю ділянку фронту, визначатиме подальшу її долю. Зараз лінія забезпечення працює, хоча ворог намагається FPV-дронами атакувати її через Орлівку.

Змін у просуванні противника навколо Авдіївки немає, але тривають надзвичайно інтенсивні бойові дії, спостерігається перекидання сил противника, використання бронетехніки, авіації, живої сили.

Цей тиждень був надзвичайно складним для ЗСУ. У нас є ділянка фронту 850 км, яка стала меншою. Але фактично, є ділянки фронту, найбільш активні за кількістю бойових зіткнень. Крайні чотири дні кількість бойових зіткнень на добу становила 89-101. З цих 90 бойових зіткнень дві третини припадають на Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Тобто, це головна зона зіткнення з противником.

Зрізання виступів на Запоріжжі

Ймовірно, поки що розмови про зрізання виступів є теоретичними. Адже в зоні Роботиного, де був основний напрямок просування ЗСУ, ми зараз маємо так звану кишеню - 11 км по ширині та 10 км в глибину території, яку поки що утримує противник.

Дійсно, ворог може теоретично здійснити посилення флангів, аби забезпечити вибивання наших Сил, які просунулися в оборону противника. Але на цій ділянці фронту цього тижня відбувалися зустрічні бойові дії на захід від Роботиного і на захід від Вербового. Там динаміка сповільнилася, з точки зору наслідків поганої погоди, але бойові дії тривають.

Накопичення сил противника достатнє, але здійснення флангових ударів не відбувається. Якщо скупчиться значна кількість ворожої сили в одному місці, ЗСУ використають артилерію і це лише призведе до того, що збільшаться втрати противника. Тому підготовка таких флангових операцій для ворога є завданням, яке ще треба добре підготувати, враховуючи усі наслідки нових реалій.Тому не думаю, що відбудуться зміни на користь окупантів.

Ворог активно застосовує нічні FPV-дрони

Цього тижня з'явилися відео, що свідчать про те, що ворог почав активніше використовувати нічні FPV-дрони для ударів по наших військовослужбовцях. Йдеться про бронеоб'єкти, військових ЗСУ, які вночі забезпечують транспортування поранених, підвезення боєприпасів та інше.

Раніше наші військові розповідали, що така тенденція є небезпечна. Адже вночі можна було зробити те, чого не можна вдень. Зараз за допомогою FPV-дронів з тепловізійними камерами чи з нічним баченням ситуація погіршується.

ЗСУ так само мають потенціал тепловізійних дронів, але процес потребує масштабування. Тому технологічна гонитва відбувається швидко. Є різні ділянки фронту, де ворог боїться наших дронів. Це стосується Авдіївки, ситуації на півдні, на лівому березі Дніпра, де кількість наших FPV-дронів і щільність наших засобів РЕБ дозволяє ефективно виконувати бойові завдання. Це невіддільна складова бойових дій.

Ракетні атаки на Україну

Цієї доби, вперше за останні 80 днів, окупанти запустили по Україні крилаті ракети. Насправді цього варто було очікувати, бо противник накопичував ракети для того, аби завдавати ударів по енергоструктурі. Але поки що однозначно говорити про те, що противник уже напрацював таку стратегію, не варто.

До цього часу достатньо активно використовувалися "шахеди". Ми бачили, що кожного місяця використовувалося від 200 до 400 "шахедів".



Аналізуючи маршрути "шахедів" за останні 2 місяці, можна дійти висновку, що велика їхня частина була скерована на два основні об'єкти, зокрема біля Старокостянтинова, де базуються наші літаки Су-24М, які несуть ракети Storm Shadow. Другий об'єкт неподалік від Старокостянтинова - це Хмельницький, де розташовані військові об'єкти.

Ракетна атака 8 листопада

Сьогодні окупантами було скеровано 19 ракет, з них 14 збили Сили ППО. Було застосовано ракети Х-101 і Х-555, але серед іншого ворог використовував і Х-55. Чотири ракети, які направлялись на Київ, були збиті, одна впала в Київське водосховище. Інші три ракети, зокрема Х-55, які були збиті, мали одну особливість - у них не було бойової частини. Тобто це були ракети, які імітують бойову частину. Х-55 неможливо переробити під іншу бойову частину. Вона використовується як ракета для носія ядерних боєприпасів. Це, до речі, ті ракети, які Україна передала Росії приблизно в 1991 р.

Ймовірно, ворог намагається зараз напрацювати таку стратегію: поєднання "шахедів" і крилатих ракет для ударів в зимовий період. Ситуація змінилася, бо значно більша кількість засобів протиповітряної оборони сьогодні є в розпорядженні ЗСУ. Які б там концепції зараз ворог не вибудовував, ситуація по прикриттю наших об'єктів має бути набагато щільнішою, ніж це було взимку минулого року.

Про автора: Сергій Згурець - український журналіст, військовий аналітик, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express

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