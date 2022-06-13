Під Бучею правоохоронці виявили ще одне масове поховання
У багатьох жертв звʼязані руки та прострелені коліна, усі вбиті пострілом у голову
Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Стало відомо, що поряд із селом Мироцьке Бучанського району правоохоронці виявили на позиціях солдатів РФ чергове масове поховання вбитих окупантами місцевих жителів.
Повідомляється, що 7 цивільних громадян росіяни катували, а потім стратили пострілами в голову.
За словами Нєбитова, у багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією загиблих.
"Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - прокоментував начальник поліції.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе