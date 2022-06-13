Про це повідомив у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Стало відомо, що поряд із селом Мироцьке Бучанського району правоохоронці виявили на позиціях солдатів РФ чергове масове поховання вбитих окупантами місцевих жителів.

Повідомляється, що 7 цивільних громадян росіяни катували, а потім стратили пострілами в голову.

За словами Нєбитова, у багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Наразі правоохоронці працюють над ідентифікацією загиблих.

"Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - прокоментував начальник поліції.