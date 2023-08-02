Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що 29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині.

Майже шість років тому з початку його відкриття там діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція налічувала 89 робіт.

У ДСНС заявили, що після ракетної атаки росіян унікальні роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами.

Завдяки роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка були врятовані. З-під завалів вдалося винести 66 гравюр.