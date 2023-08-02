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Головна Культура Під час атаки РФ на Сумщину 29 липня вдалося врятувати більшу частину унікальних гравюр, присвячених Голодомору

Під час атаки РФ на Сумщину 29 липня вдалося врятувати більшу частину унікальних гравюр, присвячених Голодомору

2 серпня, 2023 середа
12:06
Культура На Сумщині ДСНС врятували більшу частину унікальних гравюр

Зі зруйнованої російськими ракетами 29 липня будівлі освітнього закладу у Сумах рятувальники винесли значну частину унікальних ліноритів, присвячених Голодомору

  • На Сумщині ДСНС врятували більшу частину унікальних гравюр
  • На Сумщині ДСНС врятували більшу частину унікальних гравюр
  • На Сумщині ДСНС врятували більшу частину унікальних гравюр
  • На Сумщині ДСНС врятували більшу частину унікальних гравюр

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що 29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині.

Майже шість років тому з початку його відкриття там діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція налічувала 89 робіт. 

У ДСНС заявили, що після ракетної атаки росіян унікальні роботи, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами.

Завдяки роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка були врятовані. З-під завалів вдалося винести 66 гравюр.

  • Увечері суботи, 29 липня, російські терористи обстріляли заклад освіти у Сумах. Внаслідок удару дві людини загинули, ще щонайменше 20 отримали поранення.
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
Війна з Росією
ДСНС
ракетний удар
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