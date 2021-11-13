Під час десантування у Білорусі загинули двоє російських військових

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Міноборони РФ підтвердили факт загибелі двох російських десантників на білоруському полігоні "Гожський".

Зазначається, що внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі у російських військових згорнулися купола на парашутах. Лікарям не вдалося врятувати десантників.