Під час десантування у Білорусі загинули двоє російських військових
Двоє російських десантників загинули під час висадки на полігоні біля міста Гродно у Білорусі
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У Міноборони РФ підтвердили факт загибелі двох російських десантників на білоруському полігоні "Гожський".
Зазначається, що внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі у російських військових згорнулися купола на парашутах. Лікарям не вдалося врятувати десантників.
- 12 листопада повідомлялося, що на полігоні "Гожський" під Гродно, що за 5 км від кордону з Литвою, приземлилися літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії та вертольоти ВПС і військ ППО Білорусі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.1
Купівля 26.1Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 29.78Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе