Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Під час десантування у Білорусі загинули двоє російських військових

Під час десантування у Білорусі загинули двоє російських військових

13 листопада, 2021 субота
16:55
Світ

Двоє російських десантників загинули під час висадки на полігоні біля міста Гродно у Білорусі

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

У Міноборони РФ підтвердили факт загибелі двох російських десантників на білоруському полігоні "Гожський".

Зазначається, що внаслідок раптового сильного пориву вітру біля землі у російських військових згорнулися купола на парашутах. Лікарям не вдалося врятувати десантників. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Білорусь
загиблі
російські військові
військові навчання
десантники
Гродно
Читайте також:
Джошуа Кавалло
9 листопада, 2021 вiвторок
Там смертна кара для геїв, - перший футболіст, який зробив камінг-аут, відмовився їхати на ЧС-2022
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
12 листопада, 2021 п'ятниця
Міграційний терор. Як Лука і Путін хочуть влаштувати в Україні курдські гетто і посварити нас із Польщею
відновлення навчання
12 листопада, 2021 п'ятниця
Школи мають перейти на очне навчання після відсторонення невакцинованих учителів, - Шмигаль
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.1
    Купівля 26.1
    Продаж 26.36
  • EUR
    Купівля 29.78
    Продаж 30.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
13 листопада
18:40
Спільні навчання, кораблі НАТО
Українські ВМС провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями НАТО
18:25
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив про намір розташувати на кордоні з Україною російські "Іскандери"
17:56
Збірна Фінляндії
ЧС-2022: Фінляндія перемогла Боснію і Герцеговину в матчі суперників збірної України
17:35
Інтерв’ю
Андрій Санніков
У Москву їздив директор ЦРУ, щоб застерегти, але і Путін, і Лукашенко показали, що здатні на реальні воєнні дії - Андрій Санніков, ексзаступник МЗС Білорусі
17:29
ООС
13 листопада на фронті: окупанти 5 разів порушили режим "тиші"
17:12
змія, пітон
У Шостці посеред міста підлітки знайшли пітона завдовжки 3 м. ФОТО
16:37
Blue Origin
У США в авіакатастрофі загинув космічний турист, який здійснив політ на кораблі Безоса
16:09
Справа "вагнерівців"
Bellingcat оприлюднить розслідування про "вагнергейт" наступного тижня
15:55
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
Лукашенко останнім часом активно ображає Путіна: білорус знову робить заявку на Кремль, – Санніков
15:40
Північний потік-2
Петро Порошенко закликає об‘єднати зусилля проти "Північного потоку-2"
15:36
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
В адміністрації Байдена перемогла українська партія, а прибічники "путінферштейн" зазнали поразки, - Андрій Піонтковський
15:21
мігранти кордон
Польща до середини 2022 року відгородиться від Білорусі стіною у 180 км
14:54
Валерій Цепкало
На додачу до офісів Тихановської, Латушко і Саннікова Цепкало теж формує свій еміграційний "уряд" Білорусі
14:26
ВМС України
Британія дає Україні 1,7 млрд фунтів на розвиток ВМС, - ЗМІ
14:03
Андрій Андрейків
Якщо мігранти увірвуться в Україну, то підуть не в ліси, а на два стратегічно найважливіших об’єкти, − експерт-міжнародник Андрій Андрейків
14:00
"У першій хвилі такого не було". У реанімації на Вінниччині розповіли особливості нинішньої хвилі ковіду
13:33
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв сьогодні святкує своє 78-річчя
13:15
Кам'янець-Подільський замок
Потік туристів до України за рік зріс на 12%
13:00
Де буде університет Зеленського
Окрім Зеленського, викладати у майбутньому Президентському університеті на ВДНГ наразі ніхто не погодився, - LB.ua
12:43
Польські прикордонники
Білоруські військові дають мігрантам балончики з газом і розбирають загорожу на кордоні з ЄС, - польські прикордонники
12:40
Віктор Ягун
Заворушення мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС відвертає увагу від східного кордону України, − генерал-майор Віктор Ягун
12:26
Європа сама винна у міграційній кризі на межі з Білоруссю, - Путін
12:13
Підприємиця з Чорноморська звернулася до "смотрящего". Тепер їй загрожує 3-7 років в'язниці
11:56
Польща готова припинити залізничне сполучення з Білоруссю
11:47
Путін назвав, які останні дії ЗСУ йому "не дають розслабитись"
11:30
За добу від пожеж врятовано 4 українців, згоріло - 8
11:18
Павло Клімкін
"Путіну зараз треба 2-4 місяці, щоб бути здатним на масштабні операції", − ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
11:03
Олександр Лукашенко
Лукашенко ставить військові намети на польському кордоні
10:20
Коронавірус в Україні
Пандемія COVID в Україні: за добу - 695 смертей, 23,5 тис. заражень. Найбільше страждають Київ, Дніпро, Одеса
10:00
Цукор
Цукор з нового врожаю буде значно дорожчим, - аграрії
09:49
Інтерв’ю
Роман Безсмертний
Безсмертний: Путін хоче розпочати війну між Білоруссю і Польщею
09:25
Ковід в Німеччині
Пандемія в Європі: Німеччина відновлює безкоштовне тестування, Австрія й Нідерланди йдуть на локдаун для невакцинованих
09:00
Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
Одеський університет повертається з онлайну. Частина студентів проти й готує бойкот
08:47
Білоруські силовики видають мігрантам ножі, аби ті нападали на прикордонників з Польщі, - ЗМІ
08:31
Франція - Фінляндія
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій суботи
08:28
"В нас повен зал чорних мішків", – директор Полтавського обласного моргу про смертність від COVID-19
08:00
Роберт Левандовські
ЧС-2022: результати всіх матчів п'ятниці
07:42
"Вируби його". Тельбізова та Осипова звільнили з "Укрексимбанку"
07:23
У Нідерландах схопили впливового кіберрекетира з Росії
07:00
Мане
Як це - бути мистецьким революціонером? Історія Едуара Мане
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV