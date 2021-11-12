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Оновлено

Міграційна криза: біля білоруського Гродно висадилися російські десантники, а на допомогу Польщі прибули британські військові

12 листопада, 2021 п'ятниця
15:48
Світ

На полігоні "Гожський" висадилися літаки повітряних сил Білорусі та Росії. Польща готує спільну операцію з військовими з Великої Британії

Про спільні з росіянами бойові навчання повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

На полігоні "Гожський" під Гродно, що за 5 км від кордону з Литвою висадилися літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії та вертольоти ВПС і військ ППО Білорусі.

Міноборони Білорусі зазначає, що проводить перевірку сил реагування у зв'язку з нарощуванням військової діяльності на кордонах держави. Після висадки російські та білоруські десантники мають виконати навчально-бойові задачі та повернутися в пункти постійної дислокації.

Водночас, на білорусько-польський кордон прибули військові з Великої Британії. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Польські та британські солдати спільно працюватимуть над укріпленням інженерних споруд на кордоні з Білоруссю. 

Міністр Блащак пообіцяв пізніше повідомити більше деталей про співпрацю.

  • Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
  • У середу 10 листопада повідомлялося, що російські та білоруські бомбардувальники спільно патрулюватимуть небо над Білоруссю
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Росія
Білорусь
кордон
мігранти
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