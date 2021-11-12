Міграційна криза: біля білоруського Гродно висадилися російські десантники, а на допомогу Польщі прибули британські військові

Про спільні з росіянами бойові навчання повідомляє Міністерство оборони Білорусі.



На полігоні "Гожський" під Гродно, що за 5 км від кордону з Литвою висадилися літаки Іл-76 військово-транспортної авіації Росії та вертольоти ВПС і військ ППО Білорусі.



Міноборони Білорусі зазначає, що проводить перевірку сил реагування у зв'язку з нарощуванням військової діяльності на кордонах держави. Після висадки російські та білоруські десантники мають виконати навчально-бойові задачі та повернутися в пункти постійної дислокації.



Водночас, на білорусько-польський кордон прибули військові з Великої Британії. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Польські та британські солдати спільно працюватимуть над укріпленням інженерних споруд на кордоні з Білоруссю.



Міністр Блащак пообіцяв пізніше повідомити більше деталей про співпрацю.