Російські та білоруські бомбардувальники спільно патрулюватимуть небо над Білоруссю

Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає zerkalo.



За даними видання, Білорусь наростила сили протиповітряної оборони вздовж західного та північно-західного кордонів.



До патрулювання залучили два літаки ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії. Після закінчення патрулювання їх повернули на базу в Росії.



"Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то від сьогодні їх будуть здійснювати регулярно. Це адекватні заходи у відповідь на ситуацію, яка складається у повітрі та на землі", - зазначили в міністерстві оборони Білорусі.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

Міноборони Польщі повідомляло, що білоруські силовики залякують мігрантів на кордоні пострілами.