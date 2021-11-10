Російські та білоруські бомбардувальники спільно патрулюватимуть небо над Білоруссю
З 10 листопада російські та білоруські бомбардувальники будуть регулярно патрулювати білоруську територію
Про це повідомили в Міноборони Білорусі, передає zerkalo.
За даними видання, Білорусь наростила сили протиповітряної оборони вздовж західного та північно-західного кордонів.
До патрулювання залучили два літаки ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії. Після закінчення патрулювання їх повернули на базу в Росії.
"Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то від сьогодні їх будуть здійснювати регулярно. Це адекватні заходи у відповідь на ситуацію, яка складається у повітрі та на землі", - зазначили в міністерстві оборони Білорусі.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
- Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
- Міноборони Польщі повідомляло, що білоруські силовики залякують мігрантів на кордоні пострілами.
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