Білоруські силовики залякують пострілами мігрантів на кордоні, - Міноборони Польщі

Про це повідомляє офіційний Twitter міністерства.



На відео, опублікованому в соцмережі, видно групу мігрантів, яка стоїть біля прикордонної огорожі на білоруській території. Після цього чути постріл і крики біженців.



"Ми також зафіксували акти насильства з боку білорусів", - додає Міноборони.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

Білоруська сторона ніяк не прокоментувала це повідомлення.

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