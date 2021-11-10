Білоруські силовики залякують пострілами мігрантів на кордоні, - Міноборони Польщі
У середу, 10 листопада, Міністерство оборони Польщі повідомило, що білоруські військові залякують мігрантів на кордоні
Про це повідомляє офіційний Twitter міністерства.
На відео, опублікованому в соцмережі, видно групу мігрантів, яка стоїть біля прикордонної огорожі на білоруській території. Після цього чути постріл і крики біженців.
"Ми також зафіксували акти насильства з боку білорусів", - додає Міноборони.
Білоруська сторона ніяк не прокоментувала це повідомлення.
- Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.24
-
EUR
Купівля 30Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе