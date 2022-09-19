Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що вдень 17 вересня лікарі намагалися евакуювати пацієнтів обласної психіатричної лікарні у с.Стрілеча Харківського району. Під час евакуації окупанти почали обстрілювати населений пункт внаслідок чого загинули четверо медичних працівників лікарні.

"Двоє із загиблих медиків під час обстрілу перебували в автівці, російський танк вистрілив прямо в їхній автомобіль. Двоє пацієнтів та місцевий мешканець отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч з 15 на 16 вересня російський агресор завдав удару по Харкову, поранив 4 цивільних, пошкодив комунікації й автівку.

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