Під час конфлікту розстріляв двох співслужбовців: у Києві військовому повідомили про підозру

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Уночі 2 жовтня військовослужбовець після добового чергування випивав алкоголь з двома побратимами у столичній військовій частині. Під час раптової сварки перший застрелив солдатів зі свого автомата Калашнікова, а потім спробував втекти, проте його зупинили правоохоронці.

При затриманні вилучено автомат з набоями.

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства двох або більше осіб. Зараз слідство обирає йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Слідчі проводять досудове розслідування та встановлюють всі деталі. Солдату загрожує позбавлення волі до 15 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.