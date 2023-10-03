Під час конфлікту розстріляв двох співслужбовців: у Києві військовому повідомили про підозру
У столиці України солдат однієї з військових частин розстріляв зі штатної зброї двох своїх товаришів під час конфлікту, що виник після добового чергування та вживання алкогольних напоїв
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Уночі 2 жовтня військовослужбовець після добового чергування випивав алкоголь з двома побратимами у столичній військовій частині. Під час раптової сварки перший застрелив солдатів зі свого автомата Калашнікова, а потім спробував втекти, проте його зупинили правоохоронці.
При затриманні вилучено автомат з набоями.
Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства двох або більше осіб. Зараз слідство обирає йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Слідчі проводять досудове розслідування та встановлюють всі деталі. Солдату загрожує позбавлення волі до 15 років.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Крім того, 23 вересня на Київщині правоохоронці повідомили про підозру працівнику військкомату за фактом незаконного поводження зі зброєю. Підозрюваний зберігав цілий склад зброї та боєприпасів.
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