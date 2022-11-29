Про це повідомляє Еспресо.TV.

Інцидент стався на 51-й хвилині матчу. Спереду на футболці чоловіка був напис на підтримку України - Save Ukraine та значок супермена, ззаду - напис на підтримку протестів іранських жінок - Respect for Iranian Women.

Також в руках вболівальника виявився прапор на кольорах веселки на знак солідарності з ЛГБТ.

Пізніше з'ясувалося, що на поле вибіг колишній італійський футболіст та громадський активіст Маріо Феррі.

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