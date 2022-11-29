Під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг чоловік у футболці з надписом Save Ukraine
Під час гри чемпіонату світу між Португалією та Уругваєм на поле вибіг вболівальник у футболці з закликом врятувати Україну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Інцидент стався на 51-й хвилині матчу. Спереду на футболці чоловіка був напис на підтримку України - Save Ukraine та значок супермена, ззаду - напис на підтримку протестів іранських жінок - Respect for Iranian Women.
Також в руках вболівальника виявився прапор на кольорах веселки на знак солідарності з ЛГБТ.
Пізніше з'ясувалося, що на поле вибіг колишній італійський футболіст та громадський активіст Маріо Феррі.
- 28 листопада Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до плей-офф, збірні Сербії та Камеруну звели зустріч внічию 3:3, Гана переграла Південну Корею, а Португалія здолала Уругвай та також опинилася у 1/8 фіналу.
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