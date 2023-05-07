Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок знищення безпілотника потерпілих та руйнувань немає.

"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються", - написав Попко.