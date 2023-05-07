Під час нічної повітряної тривоги над Києвом збили ворожий безпілотник
У ніч проти 7 травня у повітряному просторі столиці було збито російський розвідувальний БПЛА
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у telegram.
За попередньою інформацією, внаслідок знищення безпілотника потерпілих та руйнувань немає.
"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами та засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються", - написав Попко.
- Увечері 4 травня у Києві ППО збила український безпілотник Bayraktar, який втратив керування під час планового польоту.
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