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Під час обстрілу росіянами Красногорівки у житловий будинок потрапив снаряд

23 листопада, 2021 вiвторок
18:56
війна з Росією Обстріл

У понеділок, 22 листопада, під час обстрілу російськими окупаційними військами селища Красногорівка Донецької області у житловий будинок потрапив снаряд

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Окупанти скоїли обстріл близько 13:00. Під час обстрілу один зі снарядів пробив дах і стелю житлового будинку та потрапив у кімнату, але не розірвався.

На щастя, постраждалих внаслідок потрапляння снаряду в будинок не було.





Поліція розпочала досудове розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу  України). 

  • Нагадаємо, з початку доби 23 листопада станом на 17:00 російські війська у зоні проведення ООС тричі порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового.
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