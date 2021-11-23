Під час обстрілу росіянами Красногорівки у житловий будинок потрапив снаряд

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



Окупанти скоїли обстріл близько 13:00. Під час обстрілу один зі снарядів пробив дах і стелю житлового будинку та потрапив у кімнату, але не розірвався.



На щастя, постраждалих внаслідок потрапляння снаряду в будинок не було.











Поліція розпочала досудове розслідування у провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з початку доби 23 листопада станом на 17:00 російські війська у зоні проведення ООС тричі порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового.

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