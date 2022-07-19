Про це повідомила Служба безпеки України.

На сайті спецслужби 19 липня повідомили, що СБУ зібрала неспростовані докази ядерного тероризму, здійсненого російськими військами у період окупації зони відчуження з 24 лютого до 31 березня 2022 року.

"Перетворивши цей об’єкт на свою тимчасову військову базу, Росія грубо порушила Женевську конвенцію, що прямо забороняє вчиняти напади на ядерні об’єкти в умовах збройного конфлікту", - пише СБУ.

Як йдеться у повідомленні, на території ЧАЕС постійно знаходилася велика кількість військової техніки та озброєння. На території радіаційно небезпечних об'єктів перебували 300 окупантів, а безпосередньо у сховищі СВЯП-2 знаходилося 30 росіян.

"У процесі тимчасової окупації загарбники порушили всі норми ядерної безпеки: пошкодили приміщення, замінували територію та спровокували низку пожеж, запустивши тим самим неконтрольовані процеси, утримували персонал у стресових умовах, збільшуючи вірогідність професійних помилок", - зазначає СБУ.

Також загарбники пошкодили вежі зв’язку, що спричинило вихід з ладу системи контролю радіаційної ситуації.

Співробітники СБУ застерігають, що територія ЧАЕС досі залишається замінованою, що може призвести до неконтрольованих вибухів та пожеж.

"Територія зони відчуження досі не розмінована. Це порушує цілісність системи радіаційної безпеки об’єкта, яку Україна десятиліттями вибудовувала разом з міжнародними партнерами", - зазначають у службі.

За даними СБУ, російські військові вкрали спеціалізовану техніку та пальне, які знаходилися на підприємствах зони відчуження. Окупанти практично знищили лабораторію "Екоцентр", вивели з ладу систему фізичного захисту в ДСП "ЧАЕС", викрали мобільну лабораторію радіаційної розвідки. Також росіяни викрали 21 джерело іонізуючого випромінювання, що може вразити територію у радіусі 2 тис. кв. м.

Росіяни робили окопи на території Рудого лісу, де знаходяться радіоактивні відходи.

Служба безпеки України системно фіксує та розслідує злочини окупантів. Наразі вже оголошено про підозру кільком російським командирам, причетним до ядерного тероризму.

СБУ оголосила про підозру полковнику нацгвардії РФ у захопленні й незаконному утриманні ЧАЕС.

Генерал-майору поліції РФ заочно повідомили про підозру.