Брав участь у захопленні й незаконному утриманні ЧАЕС: оголошено підозру полковнику нацгвардії РФ
Прокурори повідомили про підозру полковнику поліції федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни
Про це повідомляють на телеграм-каналі Офісу головного прокурора.
Як встановило слідство, підозрюваний виконував наказ генерала федеральної служби РФ, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили. Крім того, взяв участь у її силовому захопленні із застосуванням зброї.
"Після захоплення окупантами Чорнобильської АЕС, він сприяв в операції щодо її незаконного утримання. За участі полковника на виконання злочинних наказів було незаконно вивезено 169 військовослужбовців Національної гвардії України до РФ", – зазначають в Офісі генпрокурора.
Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам Женевської конвенції, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту.
Раніше прокурори вже повідомили про підозру двом генералам федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни.
- Нагадаємо, генерал-майору поліції РФ заочно повідомили про підозру
- Російські окупанти захопили територію Чорнобильської АЕС у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого.
- Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу.
- 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі
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