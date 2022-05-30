Брав участь у захопленні й незаконному утриманні ЧАЕС: оголошено підозру полковнику нацгвардії РФ 

Про це повідомляють на телеграм-каналі Офісу головного прокурора.

Як встановило слідство, підозрюваний виконував наказ генерала федеральної служби РФ, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили. Крім того, взяв участь у її силовому захопленні із застосуванням зброї.

"Після захоплення окупантами Чорнобильської АЕС, він сприяв в операції щодо її незаконного утримання. За участі полковника на виконання злочинних наказів було незаконно вивезено 169 військовослужбовців Національної гвардії України до РФ", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам Женевської конвенції, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту.

Раніше прокурори вже повідомили про підозру двом генералам федеральної служби військ національної гвардії РФ у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, генерал-майору поліції РФ заочно повідомили про підозру

Російські окупанти захопили територію Чорнобильської АЕС у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу.

31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі

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