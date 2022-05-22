Про це повідомляє Київська обласна адміністрація у telegram.

Ракету було збито підрозділами ППО сьогодні над Фастівським районом. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Зазначимо, що 22 травня з візитом у Києві перебуває президент Польщі Анджей Дуда. Він виступив перед Верховною Радою та провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

22 травня Анджей Дуда виступив перед Верховною Радою, та заявив, що єдність його країни з Україною є непорушною.

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