Під час перебування Дуди у столиці, ППО збила ворожу ракету на Київщині
У неділю, 22 травня, протиповітряна оборона збила російську ракету в Фастівському районі Київської області, в той час, як у столиці з візитом перебуває президент Польщі Анджей Дуда
Про це повідомляє Київська обласна адміністрація у telegram.
Ракету було збито підрозділами ППО сьогодні над Фастівським районом. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Зазначимо, що 22 травня з візитом у Києві перебуває президент Польщі Анджей Дуда. Він виступив перед Верховною Радою та провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
- 22 травня Анджей Дуда виступив перед Верховною Радою, та заявив, що єдність його країни з Україною є непорушною.
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