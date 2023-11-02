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Головна Війна з Росією Під час повномасштабної війни зафіксовано понад 107 тис. російський злочинів, - Офіс генпрокурора

Під час повномасштабної війни зафіксовано понад 107 тис. російський злочинів, - Офіс генпрокурора

2 листопада, 2023 четвер
10:48
Війна з Росією рашисти

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, як Україна забезпечує відповідальність РФ за злочини

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Станом на сьогодні зафіксовано 107 863 воєнних злочинів з моменту вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Ми маємо 446 підозрюваних осіб – це не просто ті, кого ми вважаємо причетними, це ті, щодо кого ми зібрали докази й офіційно повідомили про підозру. З цих 446 осіб по 267 вже направлені обвинувальні акти в суд. З тих, які в судах, по 63 вже є вироки. Тобто ми вже офіційно можемо назвати їх воєнними злочинцями. З 63 осіб 15 – це очні вироки, решта – заочні", – пояснює прокурор.

Бєлоусов зауважив, що Офіс генпрокурора має дані щодо злочинів вищого військового керівництва РФ.

"У нас є магістральне велике провадження, ми маємо 680 підозрюваних – це сенатори РФ, депутати держдуми, керівники палат федеральних зборів, вище політичне і військове керівництво, навіть різного роду культурні діячі, пропагандисти. Це всі, хто через свій вплив на ситуацію у РФ підготував і зробив вторгнення можливим, або виправдовує його", – сказав він і додав, що в судах є обвинувальні акти щодо 401 особи з них, а 96 уже засуджені.

Йдеться про депутатів держдуми РФ, їх засудили заочно.

"Це окрема процедура. Починається розслідування, з певного моменту отримується дозвіл на спеціальне досудове розслідування по заочній процедурі, держава призначає підозрюваному адвоката, який фактично діє в інтересах свого клієнта, якого немає в Україні. Він отримує всі матеріали розслідування і бере участь в судових засіданнях. Безумовно, якщо підозрюваний захоче призначити свого адвоката, закон дає йому таке право. Потім виноситься вирок за відсутності особи", – підсумовує Бєлоусов.

Тобто в Україні ця особа вважається засудженою і якщо вона потрапить до нашої країни, то буде відбувати покарання, й неважливо коли саме це станеться.

  • Також Бєлоусов припустив, чому ворог знущається з українців.  
Кримінал
Україна
російська армія
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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