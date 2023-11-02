Під час повномасштабної війни зафіксовано понад 107 тис. російський злочинів, - Офіс генпрокурора
Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів, як Україна забезпечує відповідальність РФ за злочини
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Станом на сьогодні зафіксовано 107 863 воєнних злочинів з моменту вторгнення 24 лютого 2022 року.
"Ми маємо 446 підозрюваних осіб – це не просто ті, кого ми вважаємо причетними, це ті, щодо кого ми зібрали докази й офіційно повідомили про підозру. З цих 446 осіб по 267 вже направлені обвинувальні акти в суд. З тих, які в судах, по 63 вже є вироки. Тобто ми вже офіційно можемо назвати їх воєнними злочинцями. З 63 осіб 15 – це очні вироки, решта – заочні", – пояснює прокурор.
Бєлоусов зауважив, що Офіс генпрокурора має дані щодо злочинів вищого військового керівництва РФ.
"У нас є магістральне велике провадження, ми маємо 680 підозрюваних – це сенатори РФ, депутати держдуми, керівники палат федеральних зборів, вище політичне і військове керівництво, навіть різного роду культурні діячі, пропагандисти. Це всі, хто через свій вплив на ситуацію у РФ підготував і зробив вторгнення можливим, або виправдовує його", – сказав він і додав, що в судах є обвинувальні акти щодо 401 особи з них, а 96 уже засуджені.
Йдеться про депутатів держдуми РФ, їх засудили заочно.
"Це окрема процедура. Починається розслідування, з певного моменту отримується дозвіл на спеціальне досудове розслідування по заочній процедурі, держава призначає підозрюваному адвоката, який фактично діє в інтересах свого клієнта, якого немає в Україні. Він отримує всі матеріали розслідування і бере участь в судових засіданнях. Безумовно, якщо підозрюваний захоче призначити свого адвоката, закон дає йому таке право. Потім виноситься вирок за відсутності особи", – підсумовує Бєлоусов.
Тобто в Україні ця особа вважається засудженою і якщо вона потрапить до нашої країни, то буде відбувати покарання, й неважливо коли саме це станеться.
- Також Бєлоусов припустив, чому ворог знущається з українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.48Продаж 40.39
- Актуальне
- Важливе