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Війна з Росією: хроніка
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Прокурор Бєлоусов розповів, чому окупанти ґвалтують, катують і вбивають цивільних українців

2 листопада, 2023 четвер
09:33
Війна з Росією зґвалтували дівчину під час окупації

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов припустив, чому ворог знущається з українців

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, це цілий букет. Не можна виокремити окрему рису. Для мене, наприклад, є кілька параметрів. Цілком очевидно, що культура насильства в Росії зовсім інша, ніж в Україні. Те, що ми не сприймаємо, як нормальну поведінку, наприклад, якщо в школі хтось підніме руку на нашу дитину, або на вулицях, якщо ми побачимо, що хтось когось б'є, ми по-іншому реагуємо на це одразу", – пояснює прокурор.

Бєлоусов підкреслює, що насильство – це частина життя росіян, тому те, що вони тут роблять, є тим самим, що і вдома.

"У них нормально бити свою дружину, це в принципі вважається нормою – "домострой" і так далі. Насильство на вулицях, насильство в армії, яке в них там відбувається, – це жах. Якщо подивитися, що вони роблять стосовно своїх солдатів, сексуальне насильство, вбивства і катування, то розумієш: якщо вони зі своїми таке роблять, то чого дивуватися, що вони так відносяться до нас?" – наголошує він.

Ефект російської агітації

Також є вплив пропаганди, яка готувала росіян до нападу на Україну, та зростання ненависті: "Тут, напевно, ще є певні компенсаторні механізми, коли вони не можуть свою агресію, яка в них виникає, направити проти свого керівництва. Ось вони й виплескують це все, коли люди опиняються під їхньою владою, контролем, всі ці механізми й спрацьовують. Це звірі, яких випустили з клітки. Вони нас люто ненавидять".

За даними прокурора, очікувалося, що приватні компанії вчинятимуть більше воєнних злочинів, бо регулярна армія має бути навчена та відібрана, проте поведінка в них однакова.

"Професійні так звані підрозділи, які заходили на початку… Ну, в Бучі ж були професійні підрозділи. Це ж найкращі люди для них, ті, яких кинули першими, які, ймовірно, мали демонструвати зовсім іншу поведінку. А таке враження, що це зграя зомбі напала. Для мене вся російська армія – це фактично злочинне угруповання, яке, таке враження, створене для вчинення воєнних злочинів", – підсумовує Бєлоусов.

Він розповідає про геноцидні зґвалтування, які використовували проти українок як покарання і вираження ненависті, наводить приклад аудіозапису, де дружина заохочує чоловіка ґвалтувати.

Найімовірніше, ненависть ворога теж підвищувалась, коли він бачив рівень життя українців на Київщині: "Побачили ці молоді, красиві містечка, які, я думаю, вони не бачили в жодних фільмах своїх. І тут, мені здається, тут спрацював якийсь психологічний момент, пов'язаний з повним усвідомленням жалюгідності власного життя, коли люди, на яких ти напав, щоб "урятувати", живуть краще, ніж ти".

Далі ці рашисти повертаються додому і починають вчиняти те саме вже зі своїми людьми.

  • До 15 років тюрми отримали 10 бойовиків РФ, які воювали проти українських військових у Маріуполі та Волновасі.
  • Крім того, у Росії в першому півріччі 2023 року рекордно зросла кількість засуджених за сексуальні злочини та вбивства й екстремізм, серед винних - переважно військові.

Кримінал
Україна
російська армія
Київщина
зґвалтування
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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