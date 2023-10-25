Брали участь в окупації Маріуполя та Волновахи: 10 росіян проведуть 15 років у тюрмі
Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюрми отримали 10 бойовиків РФ, які воювали проти українських військових у Маріуполі та Волновасі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що серед засуджених виявилися снайпери та кулеметники, які обстрілювали позиції ЗСУ на східному фронті. Вони потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Марʼїнки, Красногорівки та селища Нескучне на Донеччині.
За даними СБУ, засудженими є мешканці зі сходу України, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно приєднались до підрозділів російської армії. Так вони брали безпосередню участь у захопленні Маріуполя та Волновахи. Крім цього бойовики спільно з найманцями ПВК Вагнера штурмували Бахмут, Кліщіївку та Новомайорськ у Донецькій області.
"Крім того, російські окупанти залучали своїх поплічників до риття окопів, встановлення мінних загороджень та облаштування блокпостів на тимчасово захоплених ділянках українських доріг", - повідомляють правоохоронці.
Суд визнав російських бойовиків винними за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 та 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях);
- ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).
Розслідування проводили співробітники СБУ у Києві, Київській та Львівській областях.
- Суд у Львові виніс вирок командиру відділення пожежно-рятувальної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Чоловік співпрацював з ворогом.
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