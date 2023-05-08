Під час пожежі на Київщині загинула 7-річна дівчинка, її вітчим дістав опіки
У селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житлового будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей: внаслідок отруєння чадним газом загинула донька
Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.
"Вранці 8 травня рятувальників повідомили про пожежу у житловому будинку в с. Мусійки. По прибуттю фахівці ДСНС встановили, що вогнем охоплений весь будинок. Пожежу оперативно ліквідували", - йдеться у дописі.
Загинула дівчинка 2015 року народження, її виніс з будинку вітчим, який також постраждав, отримавши опіки.
- Минулої ночі росіяни влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе: запустили майже 60 "шахедів", 36 із них летіли на столицю, всі були знищені. Від падання уламків БПЛА поранено 5 людей у двох районах Києва. Крім того, є пошкодження, сталися пожежі.
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