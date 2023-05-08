Про це повідомили в telegram-каналі ДСНС України.

"Вранці 8 травня рятувальників повідомили про пожежу у житловому будинку в с. Мусійки. По прибуттю фахівці ДСНС встановили, що вогнем охоплений весь будинок. Пожежу оперативно ліквідували", - йдеться у дописі.

Загинула дівчинка 2015 року народження, її виніс з будинку вітчим, який також постраждав, отримавши опіки.