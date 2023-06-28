Під час робіт у полі на Херсонщині на російській міні підірвався комбайн
У середу, 28 червня, стало відомо, що під час виконання польових робіт у Херсонській області на російській міні підірвався комбайн
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Подія сталася в полі поблизу села Чкалове Великоолександрівської громади", - уточнюють у пресслужбі.
Повідомляється, що у наслідок детонації вибухівки отримали поранення двоє чоловіків, 41 та 36 років.
Поранених доставили до найближчої лікарні, де їм надають необхідну допомогу.
В обласній військовій адміністрації нагадують про високу мінну небезпеку на Херсонщині.
"Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери", - наголосили у відомстві.
- Раніше повідомлялося, що річкові міни з затопленої росіянами частини Херсонщини, які прибиває течією до пляжів міста Одеси, відразу знищуватимуться.
- У селі Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області 11 червня 55-річний місцевий житель підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, скошуючи траву.
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