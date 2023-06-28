Про це інформує Херсонська ОВА.

"Подія сталася в полі поблизу села Чкалове Великоолександрівської громади", - уточнюють у пресслужбі.

Повідомляється, що у наслідок детонації вибухівки отримали поранення двоє чоловіків, 41 та 36 років.

Поранених доставили до найближчої лікарні, де їм надають необхідну допомогу.

В обласній військовій адміністрації нагадують про високу мінну небезпеку на Херсонщині.

"Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери", - наголосили у відомстві.