Під час удару по "Новочеркаську" в Феодосії на судні перебували майже 80 моряків, - росЗМІ
На борту великого десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ під час удару по бухті в тимчасово окупованій Феодосії перебували 77 моряків
Про це пише російський тг-канал Astra із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що, ймовірно, боєприпас потрапив до носової частини великого десантного корабля.
"З-поміж членів екіпажу "Новочеркаська" в момент атаки на кораблі перебували 77 моряків. Згідно з первинними даними, постраждали як мінімум 3 з них, точна кількість постраждалих невідома", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".
Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.
Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі покинули бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".
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