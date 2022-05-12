Під час відбудови України США будуть поряд, - Держдеп
США сфокусовані на припиненні російсько-української війни, але готові допомагати відновлювати Україну
Про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс, передає Укрінформ.
"Звісно, першочерговим завданням є припинення російської агресії. Ми зосереджені зараз на цьому", - зауважив він.
За словами Неда Прайса, США зосереджені на наданні Україні оборонної, економічної й гуманітарної допомоги, однак також сприятимуть відбудові країни.
"Але коли стане можливим надавати допомогу для відновлення України, аби знову постала з руйнувань, які кремль спричинив у різних частинах країни, Сполучені Штати також будуть поруч", - наголосив речник Держдепартаменту.
- США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна.
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