Під час вручення кінопремії "Оскар" чимало зірок Голлівуду підтримали Україну. Фото
Сьогодні, 27 березня, відбувається церемонія вручення "Оскара-2022" за найкращі фільми зняті минулого року
Декілька знаменитостей одягли значки чи стрічки на червону доріжку на знак підтримки України, повідомляє ТСН, передає "Еспресо. TV".
Зірка "Шерлока" та "Доктора Стренджа" Бенедикт Камбербетч завітав з значком прапора України.
Зірка "Ігри престолів" та "Аквамена" Джейсон Момоа прийшов на захід з нагрудною жовто-блакитною хустинкою.
Легендарний режисер Френсіс Кополла також з значком прапора України і США,
Монтажер стрічки "Дюна" Джо Уокер з значком України.
Чимало гостей "Оскара" одягнули сині стрічки, аби підтримати українських біженців. Зокрема, італійський режисер Паоло Соррентіно з дружиною та дітьми.
Також композиторка Діана Воррен, яка була 12 разів номінована на "Оскар" і південнокорейська актриса Юн Йо Чжон, яка минулого року отримала "Оскар" за фільм "Мінарі".
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