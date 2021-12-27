Під дією наркотиків йшов до українських позицій: військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР"
Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика так званої ЛНР. Він перебував під дією наркотиків
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що вранці 27 грудня 2021 року на Луганщині у районі спостережного пункту одного із підрозділів, що виконує бойові завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ.
"Порушник у російському однострої, у стані сильного наркотичного сп’яніння рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Наші захисники затримали бойовика після чого передали його представникам Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Попередньо було встановлено, що сорокарічний затриманий найманець проходив службу за контрактом в одному із підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав при собі паспорт так званої ЛНР. У подальшому з’ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого.
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