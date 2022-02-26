Під Києвом українські сили ППО збили Іл-76 з ворожим десантом

Про збитий ворожий літак повідомили на офіційній facebook-сторінці Головнокомандувача Збройних сил України.

"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!" – йдеться в повідомленні.



По кількість загиблих наразі не повідомляють. Зазначимо, що літак ІЛ-76 здатний перевозити десантну групу до 126 осіб.



Зазначимо, сьогодні внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині загинуло четверо мирних жителів, 15 поранено.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року під час війни на сході України приблизно о першій годині ночі було збито український Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК "Вагнер".



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