Під лікарнею у Газі ХАМАС побудував підземне місто: віцеспікер Кнесету про початок сухопутної операції Ізраїля

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Декілька годин тому ізраїльські сили зайшли у північну частину Гази. Голова пресслужби оборони Ізраїлю підтвердив інформацію, що в обмеженому масштабі почалася сухопутна операція. До того ж Ізраїль зараз посилив удари по тих точках, де ми точно знаємо, що там перебувають терористи та чекають на ізраїльських військових. Поясню, що сектор Гази невеликий, це 360 кв. км. На півночі сектору розташоване найбільше місто - Газа, у якому є лікарня з півтора тисячею ліжок, а під цією лікарнею побудоване підземне місто ХАМАСу, де дислокується їхнє головне управління", - розказав віцеспікер Кнесету.

За його словами, саме у цьому підземному місті терористів є склади зі зброєю, також не виключено, що там вони тримають заручників, які є громадянами 42 країн.

"Всі знали про це підземне місто. І наприкінці 2008 року – на початку 2009 року була військова операція, коли ізраїльські солдати підійшли до цієї лікарні, але тоді не було наказу брати штурмом цей об'єкт, бо був великий міжнародний тиск щодо дій Ізраїлю у секторі Гази. Тобто війська Ізраїлю тоді не зайшли й не чистили цю лікарню. А сьогодні ми розуміємо, що без зачистки міста Газа та знищення цих терористичних центрів, неможливо закінчити війну. Ізраїль завдавав ударів з повітря протягом останніх 21 днів, були уражені сотні-тисячі цілей. Це буде непроста війна на два тижні, це буде планомірна робота зі знищення осередків терору. Ця війна буде вестися стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Євген Сова.

Сова резюмував, що мета цієї війни – знищення військових можливостей та політичного впливу ХАМАСу, щоб він не контролював сектор Гази.