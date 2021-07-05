Під виглядом кухонної дошки: з України до США намагалися вивезти старовинну ікону

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці в Facebook.

“Київськими митниками викрито незаконну спробу вивезення - з приховуванням від митного контролю, ікони “Смоленська Богородиця (Одигитрія)”, яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення”, - йдеться в повідомленні.





Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

“Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27мм, з зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було”, - йдеться в повідомленні.

Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона “Смоленська Богородиця (Одигитрія)”.





“Написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення”, - йдеться в повідомленні.

Ікона рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України. Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

Як зазначається, таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю.

За цим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.





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