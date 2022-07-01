Під виглядом "виплат від Ахметова": ПриватБанк попередив українців про шахрайський сайт

Про це пише Бізнес.Цензор, посилаючись на пресслужбу ПриватБанку

ПриватБанк попередив українців про новий шахрайський сайт, де цього разу шахраї намагаються виманити персональні дані банківських карток українців, обіцяючи їм допомогу від "Фонду Ріната Ахметова". На схожий на сайт банку інтернет-ресурс довірливих громадян заманюють через Telegram, пообіцявши начебто виплату від "Благодійного фонду Ріната Ахметова" по 4444 гривень тим, хто постраждав від російської агресії.

"Ні у якому разі не можна переходити за посиланнями на фальшиві сайти, які вигадують подібні до "Приватбанку" назви, -- наголошують у банку. – Це небезпечно та може призвести до втрати грошей!"

ПриватБанк дозволив клієнтам знімати готівку на касах магазинів та АЗС.

Картки ПриватБанку та інших банків відтепер можна поповнити на касах супермаркетів

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