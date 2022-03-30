Під вогонь ворога потрапили Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, - Сергій Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Врятовано 21 людину, 2 загиблих – серед них поліцейський



"В цих містах сталося 10 займань житлового фонду. Пошкоджено 18 об’єктів, з яких 6 багатоквартирних та 6 приватних житлових будинків, будівля Управління патрульної поліції, об’єкти інфраструктури. На жаль, маємо двох загиблих – серед них житель Лисичанська та поліцейський. Травм зазнали 5 лисичан, врятовано з-під завалів 21 людину. Знеструмленими в області залишаються 36 населених пунктів – 23 повністю, 13 частково. 123 645 споживачів перебувають без електроенергії", - заявив Сергій Гайдай.





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