English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Під впливом успіхів ЗСУ у РФ або приберуть Путіна, або держава розколеться на шматки, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
Ексклюзив

Під впливом успіхів ЗСУ у РФ або приберуть Путіна, або держава розколеться на шматки, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко

4 жовтня, 2022 вiвторок
18:15
війна з Росією Москва. Кремль

Через успіхи України на фронті можуть усунути президента РФ Володимира Путіна і прийдуть демократи, які збережуть кордони РФ, якщо цього не станеться - Росія розпадеться

Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"В першу чергу результат війни вирішиться на полі бою, але можуть бути варіанти пов'язані з впливом перемог ЗСУ у контрнаступі. На оперативному рівні ми маємо успіхи на Харківському і Херсонському напрямку. Кількість впливу на правому березі Дніпра на Херсонщині переросла в якісні зміни. 29 вересня ми взяли першу лінію оборони, далі були дуже насичені їхні оборонні можливості", - зазначив він.

Романенко сказав, що ЗСУ знизили потенціал цього угруповання, відшукали шпарини в обороні та на окремих напрямках продовжують наступальні дії.

"Під тиском цих обставин може так трапитися, що Путіна змінять - вежі Кремля там змагаються. Я бачу розвиток двох напрямів у стратегічному підході. Перший - його посунуть і прийдуть люди, які багато в чому погодяться на українські умови, звільнять наші окуповані землі і зможуть зберегти рамки в межах РФ. Якщо це будуть демократичні керівники, то вони зможуть побудувати реальну конфедерацію в чинних межах. Якщо цього не відбудеться, то під впливом більш суттєвих наших перемог можуть відбутися каскадні руйнування в РФ, які можуть привести до розколу держави на шматки, які будуть намагатися вести самостійну державну діяльність", - підсумував ексзаступник начальника Генштабу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Володимир Путін
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Джо Байден ООН
4 жовтня, 2022 вiвторок
Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
2 жовтня, 2022 неділя
"Довго нас мурижили". Намісник Києво-Печерської Лаври Лебідь розповів, як він виїхав з іконами до Молдови
Френсіс Фукуяма
3 жовтня, 2022 понедiлок
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 38.7
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
4 жовтня
19:31
Матеуш Моравецький
За війну в Україні відповідає не тільки Путін, а вся Росія, - прем'єр Польщі Моравецький
19:22
Масі Наєм
Правозахисник Масі Наєм, який втратив око на Донбасі, став обличчям колекції чоловічого одягу
19:10
Ексклюзив
росія ООН
ООН кишить російським сегментом, - експерший заступник генпрокурора Голомша
19:10
НАТО
Генсек НАТО Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ, - ОП
18:57
Світовий банк
Світовий банк покращив прогнози для економіки України на 2023 рік
18:45
блокпост
Окупанти намагаються встановити "кордон" на окупованому Запоріжжі, - голова ОДА
18:44
перехоплення розмов окупантів
"Разводятся, лишают себя прав на детей": росіянка розповіла, як жінки в РФ уберігають чоловіків від мобілізації, - перехоплення
18:42
ЗСУ
Українські захисники звільнили уже 1534 населені пункти
18:31
ринок землі
За час воєнного стану в Україні на аукціонах продали землі на 234 млн грн
18:28
Данія
Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі
18:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:08
наступ ЗСУ
Міноборони РФ визнало значні успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
18:05
Європарламент проголосував за використання в техніці Apple стандартних USB-роз'ємів як у Android
18:01
Росія скоїла понад 500 злочинів проти культурної спадщини України
17:59
обмін полоненими
Лікування, протезування, реабілітація та соцзахист. МВС визначило порядок роботи зі звільненими військовополоненими
17:46
ядерна зброя рф ракета
Ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля, - РНБО
17:44
Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
З кожного BMW - 50 тис. грн на меддопомогу. Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
17:41
Ексклюзив
Олег Синютка
Три базові речі повинні бути основою бюджету наступного року і не дискутуватися, - нардеп Синютка
17:32
аудіокниги
Українські діти за кордоном можуть отримати аудіокнижки голосами рідних: стартував книжковий проєкт "Better Time Stories"
17:23
Порошенко обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії санкції проти російських олігархів та нарощення військової допомоги Україні
17:22
Ексклюзив
Батенко
У проєкт Держбюджету внесли розбудову метро у Харкові та Дніпрі, це викликає питання на тлі війни, - нардеп Батенко
17:18
нафта ембарго санкції
Обмеження цін на нафту з РФ зекономить бідним країнам $160 млрд в рік, - Мінфін США
17:17
На Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку, - селищна рада
На Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку, - селищна рада
17:16
Колаборанти
Надавали ворожим військам місця для відпочинку: керівника колонії на Херсонщині підозрюють у державній зраді
17:06
Сергій Притула
Українці зібрали понад 2,3 млн грн на підручник з історії для Ілона Маска, - Сергій Притула
17:01
Лиман, Донеччина
Над деокупованим Лиманом офіційно підняли український прапор
16:57
На фото: показ колекції Стелли Маккартні
Британська модельєрка Стелла Маккартні представила колекцію одягу в українських кольорах
16:53
Звільнення Херсонщини
На Херсонщині триває наступ ЗСУ: Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду, а депутат облради – Великої Олександрівки
16:51
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу
16:38
Ексклюзив
Микола Голомша
Проти Путіна треба зареєструвати кримінальне провадження, - експерший заступник генпрокурора Голомша
16:33
Ексклюзив
ЗСУ втрати ворога
Одна із бригад ЗСУ на Півдні використовує тактику спецпідрозділу британської армії, - головний редактор Defense Express Катков
16:30
Іран
Іран не визнав російські "референдуми" в окупованих регіонах України
16:17
Олександр Положинський
Сашко Положинський розповів, чому його не взяли до тероборони
16:12
мобілізація
У Харківській правозахисній групі пояснили, чи можуть мобілізовувати українських студентів
16:07
Супутникові знімки на ЗАЕС
Перший і другий атомні енергоблоки заміновані, - Плачков про ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС
16:01
мобілізація рф
Від оголошення мобілізації з Росії виїхали близько 700 тис. осіб, - Forbes
15:49
В Фінляндії демонтували останній пам'ятник Леніну
У Фінляндії демонтували останній пам'ятник Леніну
15:47
PR
Англійська онлайн: курси для студентів
15:46
На фото: комік Марк Куцевалов
Український комік Куцевалов пройшов 850 км та зібрав кошти, щоб купити "швидкі" для ЗСУ
15:45
Манчестер Сіті
Transfermarkt назвав найдорожчі за складом футбольні клуби світу та України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV