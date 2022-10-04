Про це в ефірі Еспресо сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"В першу чергу результат війни вирішиться на полі бою, але можуть бути варіанти пов'язані з впливом перемог ЗСУ у контрнаступі. На оперативному рівні ми маємо успіхи на Харківському і Херсонському напрямку. Кількість впливу на правому березі Дніпра на Херсонщині переросла в якісні зміни. 29 вересня ми взяли першу лінію оборони, далі були дуже насичені їхні оборонні можливості", - зазначив він.

Романенко сказав, що ЗСУ знизили потенціал цього угруповання, відшукали шпарини в обороні та на окремих напрямках продовжують наступальні дії.

"Під тиском цих обставин може так трапитися, що Путіна змінять - вежі Кремля там змагаються. Я бачу розвиток двох напрямів у стратегічному підході. Перший - його посунуть і прийдуть люди, які багато в чому погодяться на українські умови, звільнять наші окуповані землі і зможуть зберегти рамки в межах РФ. Якщо це будуть демократичні керівники, то вони зможуть побудувати реальну конфедерацію в чинних межах. Якщо цього не відбудеться, то під впливом більш суттєвих наших перемог можуть відбутися каскадні руйнування в РФ, які можуть привести до розколу держави на шматки, які будуть намагатися вести самостійну державну діяльність", - підсумував ексзаступник начальника Генштабу.