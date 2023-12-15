"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
Російська пропаганда просуває фейк, що під час обстрілу знищили під Житомиром 5 пускових установок ЗРК Patriot
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Після обстрілу 14 грудня Росія просуває фейк, що під Житомиром, було знищено 5 пускових установок ЗРК Patriot, одну командирську машину й РЛС освітлення повітряної ситуації, а також 80 готових до стрільби ракет вартістю $5,5 млн і 160 ракет, що були в запасі.
За словами російських пропагандистів, Росія одним ударом практично знищила річне виробництво ракет MIM-104.
"Центр перевірив інформацію та повідомляє, що подібні вкиди – лише хворі фантазії рашистів, які роблять все, щоб перекрити невдачі своїх гіперзвукових ракет, які регулярно збиваються MIM-104 Patriot ще з весни 2023 року", - йдеться у повідомлення.
- Росіяни вдень 14 грудня випустили ракети Х-47 "Кинджал" у бік Старокостянтинова Хмельницької області. Там, а також у Києві та на Житомирщині пролунали вибухи.
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