"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Після обстрілу 14 грудня Росія просуває фейк, що під Житомиром, було знищено 5 пускових установок ЗРК Patriot, одну командирську машину й РЛС освітлення повітряної ситуації, а також 80 готових до стрільби ракет вартістю $5,5 млн і 160 ракет, що були в запасі.

За словами російських пропагандистів, Росія одним ударом практично знищила річне виробництво ракет MIM-104.

"Центр перевірив інформацію та повідомляє, що подібні вкиди – лише хворі фантазії рашистів, які роблять все, щоб перекрити невдачі своїх гіперзвукових ракет, які регулярно збиваються MIM-104 Patriot ще з весни 2023 року", - йдеться у повідомлення.