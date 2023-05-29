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Підготовчий етап до наступальних дій ЗСУ вже триває, - Згурець

29 травня, 2023 понедiлок
10:15
Війна з Росією ЗСУ, РСЗВ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зараз відбувається перший етап наступальних дій, коли за рахунок далекобійних систем ми знищуємо об'єкти противника, у тому числі з використанням авіації

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми зважимо на висновки та дані супутників NASA, то за останні два тижні кількість ударів по ворогу збільшилася вчетверо. Це пояснюється активним використанням ракет Storm Shadow. За даними видання The Economist, яке аналізувало ці удари, то фактично зараз щонайменше 100 ворожих об'єктів  на добу піддається ударам нашої далекобійної артилерії та ракетних систем. Це можна вважати системною ознакою того, що підготовчий етап до наступальних дій ЗСУ вже триває", - сказав військовий експерт.

Сергій Згурець зауважив, що зараз ми перебуваємо на першому етапі, коли за рахунок далекобійних систем знищуємо об'єкти противника, у тому числі з використанням авіації.

"За певними оцінками експертів зараз декілька наших літаків активно щодня використовують ракети Storm Shadow у кожному вильоті, знищуючи найбільш заглиблені та віддалені сховища противника. Це чимось нагадує ситуацію, коли у нас з'явилися HIMARS у липні минулого року, тоді ці системи знищували ворожі склади вздовж лінії фронту і потім у глибину 100 км. А нині  ті накопичені запаси противника, які були створені за цей час, тепер знищуються Storm Shadow на глибину до 300 км. Якщо ми побачимо дані за вчорашній день, 28 травня, то значна кількість ударів по об'єктах противника була здійснена на Приазов'ї, а саме у Маріуполі, Мелітополі, Бердянську. Етап наступальної операції, який складається зі знищення ворожих резервів, вже відбувається", - підсумував Згурець.

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