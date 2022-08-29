Підготовка до опалювального сезону: на Київщині відремонтують 690 км ліній електропередач

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Також там зазначили, що технічно оновлять ще 80 енергооб’єктів. Роботи проводитимуться фахівцями Київських регіональних електромереж ДТЕК.

"Це дозволить підвищити надійність електропостачання мешканців, установ та підприємств області в період підвищеного попиту на електроенергію. Наразі вже виконано майже 550 ремонтів ліній електропередач. Також проводяться роботи з розчистки від зелених насаджень понад 3 тисяч кілометрів повітряних електричних ліній. Це знизить аварійність мереж, особливо в тих населених пунктах, де переважає приватна забудова", - йдеться в повідомленні.

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