Підлітки зняли прапор РФ у тимчасово окупованому Маріуполі, їх розшукують російські спецслужби
У тимчасово окупованому Маріуполі підлітки зняли російський прапор: тепер їх розшукують спецслужби РФ
Про це інформує Маріупольська міська рада.
Зазначається, що прапор РФ висів поряд з базою окупантів.
"Тепер маріупольців шукають російські спецслужби. Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити "про їхнє місцеперебування", - йдеться у повідомленні.
- 19 липня у тимчасово окупованому Маріуполі загорілась будівля Українського дому. Будівля горіла вже вдруге за часів окупації міста.
- Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що підлітки притягнули снаряд на територію Українського дому й підпалили його. За його словами, хлопці у такий спосіб продемонстрували, що росіянам тут не раді.
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