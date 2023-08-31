Підлітки зняли прапор РФ у тимчасово окупованому Маріуполі, їх розшукують російські спецслужби

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Зазначається, що прапор РФ висів поряд з базою окупантів.

"Тепер маріупольців шукають російські спецслужби. Загарбники розмістили їхні фото у багатьох пропагандистських каналах і просять місцевих повідомити "про їхнє місцеперебування", - йдеться у повідомленні.