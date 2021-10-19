Підписувати закон "про олігархів" повинен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк
Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що підписувати закон "про олігархів" повинен Дмитро Разумков, оскільки голосування проходило за його головування
Про це Железняк сказав у ефірі Еспресо.TV.
"Зараз ми маємо 5 варіантів тексту закону про олігархів, але жоден з них не відповідає тому, за який проголосувала Верховна Рада. Якщо цей закон буде підписаний в такому вигляді, а зокрема в тому, що не голосувала Верховна Рада, то це буде фальсифікацією. Це буде підміною понять. Наразі, на мою думку, влада намагається видати бажане за дійсне", - сказав Железняк
Нардеп зауважив, що підписувати закон "про олігархів" повинен голова Ради, за якого приймався даний законопроєкт. Железняк вважає, що Руслану Стефанчуку та Олександру Корнієнку не слід ставити свої підписи під законом "про олігархів", оскільки за це можна понести відповідальність.
"Ніхто не хоче брати на себе юридичну відповідальність за цей закон. Пану Стефанчуку та Корнієнку слід подумати, перш ніж підписувати даний закон. Навіть якщо закон буде повторно проголосований, підписувати його повинен Разумков. Оскільки при прийнятті закону в другому читанні головою Верховної Ради був Дмитро Разумков. Для мене це очевидно. Але трактувати цей факт влада буде по-різному", - додав Железняк
- Нагадаємо, Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
- 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Володимира Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
- Згодом ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
- Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення щодо прийняття цього документа.
- Колишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив, якщо чинний голова ВР Руслан Стефанчук підпише закон про олігархів, то це стане підставою для оскарження в КСУ.
- Голова ВР Руслан Стефанчук прокоментував заяви Разумкова про те, хто має підписати закон "про олігархів".
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