Підписувати закон "про олігархів" повинен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк

Про це Железняк сказав у ефірі Еспресо.TV.



"Зараз ми маємо 5 варіантів тексту закону про олігархів, але жоден з них не відповідає тому, за який проголосувала Верховна Рада. Якщо цей закон буде підписаний в такому вигляді, а зокрема в тому, що не голосувала Верховна Рада, то це буде фальсифікацією. Це буде підміною понять. Наразі, на мою думку, влада намагається видати бажане за дійсне", - сказав Железняк



Нардеп зауважив, що підписувати закон "про олігархів" повинен голова Ради, за якого приймався даний законопроєкт. Железняк вважає, що Руслану Стефанчуку та Олександру Корнієнку не слід ставити свої підписи під законом "про олігархів", оскільки за це можна понести відповідальність.



"Ніхто не хоче брати на себе юридичну відповідальність за цей закон. Пану Стефанчуку та Корнієнку слід подумати, перш ніж підписувати даний закон. Навіть якщо закон буде повторно проголосований, підписувати його повинен Разумков. Оскільки при прийнятті закону в другому читанні головою Верховної Ради був Дмитро Разумков. Для мене це очевидно. Але трактувати цей факт влада буде по-різному", - додав Железняк