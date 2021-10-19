Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Підписувати закон "про олігархів" повинен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк

Підписувати закон "про олігархів" повинен Разумков, а не Стефанчук, - Железняк

19 жовтня, 2021 вiвторок
16:47
Суспільство Ярослав Железняк

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що підписувати закон "про олігархів" повинен Дмитро Разумков, оскільки голосування проходило за його головування

Про це Железняк сказав у ефірі Еспресо.TV.

"Зараз ми маємо 5 варіантів тексту закону про олігархів, але жоден з них не відповідає тому, за який проголосувала Верховна Рада. Якщо цей закон буде підписаний в такому вигляді, а зокрема в тому, що не голосувала Верховна Рада, то це буде фальсифікацією. Це буде підміною понять. Наразі, на мою думку, влада намагається видати бажане за дійсне", - сказав Железняк

Нардеп зауважив, що підписувати закон "про олігархів" повинен голова Ради, за якого приймався даний законопроєкт. Железняк вважає, що Руслану Стефанчуку та Олександру Корнієнку не слід ставити свої підписи під законом "про олігархів", оскільки за це можна понести відповідальність.

"Ніхто не хоче брати на себе юридичну відповідальність за цей закон. Пану Стефанчуку та Корнієнку слід подумати, перш ніж підписувати даний закон. Навіть якщо закон буде повторно проголосований, підписувати його повинен Разумков. Оскільки при прийнятті закону в другому читанні головою Верховної Ради був Дмитро Разумков. Для мене це очевидно. Але трактувати цей факт влада буде по-різному", - додав Железняк

  • Нагадаємо, ​​Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
  • Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.
  • 24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Володимира Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.
  • Згодом ексголова ВР Дмитро Разумков заявив, що профільний комітет направив до апарату Верховної Ради закон про олігархів не в тому вигляді, в якому його проголосували у стінах парламенту.
  • Стефанчук заявив, що доля підписання закону про олігархів вирішиться після розгляду депутатами проєктів постанов про скасування рішення щодо прийняття цього документа.
  • Колишній очільник парламенту Дмитро Разумков заявив, якщо чинний голова ВР Руслан Стефанчук підпише закон про олігархів, то це стане підставою для оскарження в КСУ.
  • Голова ВР Руслан Стефанчук прокоментував заяви Разумкова про те, хто має підписати закон "про олігархів".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Верховна Рада
закон
народні депутати
Руслан Стефанчук
Олександр Корнієнко
Ярослав Железняк
Читайте також:
Владимир Зеленский
Автор Віталій Портников
18 жовтня, 2021 понедiлок
Віталій Портников: Зеленський топить і себе, і країну
10 жовтня, 2021 неділя
Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
Наталья Диденко
18 жовтня, 2021 понедiлок
До України йде похолодання, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.22
    Купівля 26.22
    Продаж 26.44
  • EUR
    Купівля 30.39
    Продаж 30.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
19 жовтня
18:48
Викрадення людей, воєнні, екологічні та інші злочини: в Україні створили Віртуальний музей російської агресії
18:48
Соломія Чубай
Всеукраїнський проєкт "POETY. Діалог поколінь" завершився концертом Соломії Чубай
18:48
ООС
Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із забороненої зброї
18:45
Сербін
Як незрячий співак виборов золото на Паралімпіаді в Токіо. Історія чемпіона
18:40
Інфографіка
"Шахтар" - "Динамо"
"Шахтар" - "Реал": букмекери спрогнозували переможця матчу Ліги чемпіонів
18:18
Ліонель Мессі (в центрі) та Маурісіо Почеттіно
Тренер ПСЖ зізнався, як Мессі почуває себе в Парижі
18:14
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін зустрівся із Зеленським
18:10
Оновлено
Карім Бензема (в центрі) та Тарас Степаненко (праворуч)
"Шахтар" - "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
17:45
Руслан Стефанчук
На вимогу Зеленського: Стефанчук розпорядився скликати позачергове засідання Ради, на порядку денному 14 питань
17:17
Уряд Великої Британії
"Крим - це Україна": Велика Британія засудила рішення РФ провести перепис населення на окупованому півострові
17:01
опалення
Тарифи на опалення для юридичних осіб у Києві зросли на 80%, - рішення КМДА
16:15
Юрій Вітренко
Нафтогаз розглядає можливість імпорту газу з Румунії, - Вітренко
16:11
Наталка Діденко
Українцям слід очікувати штормового вітру та потепління, - синоптик Наталка Діденко
15:46
НАБУ
Рада змінила порядок призначення директора НАБУ
15:25
Людмила Буймістер
Буймістер виключили з фракції "Слуга Народу"
15:24
Шахтар - Реал, Юнацька Ліга УЄФА
"Шахтар" переміг "Реал" в юнацькій Лізі УЄФА
15:17
Ллойд Остін
РФ почала війну на Донбасі й перешкоджає мирному врегулюванню збройного конфлікту, - очільник Міноборони США
15:00
Роман Абрамовський
Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології, - Арахамія
14:53
Галина Третьякова
Комітет Ради не отримував звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту
14:45
Данило Болдирєв
Донеччанин, який приніс Україні золото ЧС у Москві, назвав Путіна "козлом та агресором"
14:34
Ощадбанк
Ощадбанк у січні-вересні скоротив чистий прибуток у майже 6 разів - до 849 млн грн
14:05
карантин
Цього тижня ще чотири області можуть перейти до "червоної" зони, - Київська школа економіки
13:55
Володимир Зеленський в Трускавці. 2 жовтня 2021 року
Зеленський приховує від суспільства правду, бо його компанії можуть працювати й зараз – авторка розслідування "Офшор 95"
13:55
кредит
Держбанки з початку 2020 року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на 108 млрд грн, - НБУ
13:50
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
"Спадкоємець" Усика розробив для Джошуа план помсти українському боксеру
13:39
Дмитро Разумков
Разумков: Після відкликання з посади голови Ради я мав автоматично увійти до фракції "Слуга народу"
13:33
рада голосування
Рада розблокувала підписання закону про олігархів
13:12
сепар
Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Авдіївки та Зайцевого
13:06
Зеленський
Офшори, “Свати” і тиск Януковича. Про що збрехав Зеленський в інтерв’ю ICTV
12:55
коронавірус
В Україні 20-21 жовтня число нових COVID-випадків за добу може перевищити 20 тис, - Київська школа економіки
12:51
Saudi Exim Bank
Saudi Exim Bank відкрив Укрексімбанку кредитний ліміт на $25 млн
12:50
Кріштіану Роналду
В Італії визнали трансфер Роналду до "Ювентуса" помилкою
12:39
10 фактів із життя нового першого віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка
12:35
Дмитро Разумков
Разумков: Підписання Стефанчуком закону про олігархів може стати підставою для оскарження в КСУ
12:22
Збірна України з футзалу
Україна та Росія потрапили до однієї групи під час жеребкування Євро-2022, УЄФА втрутився
12:13
Роман Абрамовський
Абрамовського можуть відправити у відставку з посади міністра екології 21 жовтня, - Кравчук
11:55
У Києві розпочнуть включати опалення у будинках з 23 жовтня, - КМДА
11:49
Олександр Корнієнко
Корнієнко став першим віцеспікером Ради
11:42
Роберто Де Дзербі
"Шахтар" - "Реал": Де Дзербі оприлюднив заявку на матч Ліги чемпіонів
11:42
Ллойд Остін
До України прибув очільник Пентагону Остін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV