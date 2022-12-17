Підприємців Луганщини змушують перереєстровуватися за законами РФ
Військові РФ на території тимчасово окупованої Луганської області примушують місцевий бізнес до перереєстрації за законами Росії
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Окупанти на Луганщині надалі тиснуть на місцеве населення, зокрема власників бізнесів та підприємств:
"У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації", - зазначили в пресслужбі.
- Нагадаємо, у ЦНС володіють інформацією, що російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових
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