Підприємців Луганщини змушують перереєстровуватися за законами РФ

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окупанти на Луганщині надалі тиснуть на місцеве населення, зокрема власників бізнесів та підприємств:

"У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, у ЦНС володіють інформацією, що російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових