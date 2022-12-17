РФ переформатує усі лікарні Луганської області на військові госпіталі, - Центр національного спротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній", - йдеться у матеріалі.

Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтуватись на військових.

У Центрі відзначили, що окупанти обрали стратегію перетворити усі лікарні Луганської області на військові госпіталі для поранених загарбників.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.

16 грудня повідомлялось, що через велику кількість поранених військових РФ пологове відділення в Луганську облаштували як військовий госпіталь - жінки народжували в коридорах та каретах швидкої.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb