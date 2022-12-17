РФ переформатує усі лікарні Луганської області на військові госпіталі, - Центр національного спротиву
У ЦНС володіють інформацією, що російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. Також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній", - йдеться у матеріалі.
Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтуватись на військових.
У Центрі відзначили, що окупанти обрали стратегію перетворити усі лікарні Луганської області на військові госпіталі для поранених загарбників.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські терористи вивезли 40 українських дітей з тимчасово окупованих Лисичанська і Сєверодонецька.
- 16 грудня повідомлялось, що через велику кількість поранених військових РФ пологове відділення в Луганську облаштували як військовий госпіталь - жінки народжували в коридорах та каретах швидкої.
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