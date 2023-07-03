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Підприємців, які пройшли півтора року жаху московської навали, може "перемогти" аудит, - Резніков про спроби "заборонити" прибуток бізнесів

3 липня, 2023 понедiлок
15:40
Економіка Олексій Резніков

В Україні створено таку ситуацію, коли висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу

Про це для Forbes написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Десятки українських підприємств витримали півтора року суцільного жаху московської навали, встояли під нищівними обстрілами, пройшли виснажливу зиму, але тепер аудит їх може "перемогти". Нагадаю, що рік тому я особисто ініціював проведення державного аудиту Міністерства оборони. Хотів отримати підказки, де є слабкі місця, щоб врахувати це під час впровадження реформ", - пише Резніков.

За його словами, аудитори провели велику роботу, зібрали багато корисного матеріалу, але водночас хтось прийшов до "проривної" думки, що українські постачальники Міноборони – і державні, і приватні, які забезпечують армію – не мають права на прибуток взагалі.

"Саме українські – на іноземних цей "новаторський" підхід чомусь не поширюється. Виникла колізія, у якій на боці Міноборони і українського бізнесу не тільки здоровий глузд, але й Цивільний і Господарський кодекси, низка системоутворюючих законів щодо підприємництва, ґрунтовний пакет підзаконних актів тощо. А на іншому боці – формальна можливість знайти зачіпку в одній із постанов уряду (№335). І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. При цьому створюючи робочі місця, підтримуючи нашу економіку, сплачуючи тут зарплати й податки. І хай там що написано в кодексах і законах, і нехай це знищить тисячі робочих місць, залишить людей без доходів, а бюджет – без надходжень", - наголошує міністр.

Він зауважив, що з юридичного погляду позиція Міноборони є бездоганною.

"Ми переконані, що український бізнес, який забезпечує армію, має право на прибуток. Українське законодавство це гарантує. Тому ми оскаржили підхід Держаудиту в суді. Бо ситуація не вимагає якихось змін до законодавства чи складних кроків. У наявності є все, щоб діяти розумно і законно. Йдеться виключно про підхід до правозастосування. Тобто ви застосовуєте право, щоб створити можливість. Чи навпаки – щоб створити проблему. Йдеться лише про це", - йдеться у статті.

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Нагадаємо, що Державна аудиторська служба України за результатами перевірки Міноборони знайшла порушень на 2,5 млрд грн, ними вважається прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з МО.

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Суспільство
Міністерство оборони
Війна з Росією
Олексій Резніков
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