Підрив моста Горлівка - Ясинувата ускладнює логістику росіянам, - Євлаш

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".

"Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке розташоване південніше від Бахмута, стане складніше. Оскільки ця траса вела від Донецька і була одна з коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати вкрай необхідні засоби, які йому були потрібні", - заявив він.

Він зазначив, що за такої інтенсивності війни декілька днів відсутності постачання може призвести до різних наслідків, які впливатимуть на перебіг бойових дій.

"Плече підвозу, звісно, збільшиться, і це перший дзвіночок. Точніше - другий. Першим був вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали", - підкреслив Євлаш.

Він додав, що Сили оборони атакуватимуть логістичні маршрути окупантів доти, доки не переріжуть всі і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку. Хоча росіяни намагатимуться знаходити інші шляхи постачання, наприклад робити насипи й тимчасові укріплення, але таке серйозне пошкодження шляхопроводів відобразиться на постачанні та перебігу бойових дій.