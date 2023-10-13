Підрив моста Горлівка - Ясинувата ускладнює логістику росіянам, - Євлаш
Міст на трасі Горлівка - Ясинувата, яка веде до Донецька, була коротким шляхом, яким окупанти оперативно перекидали необхідні засоби. Але підрив моста значно ускладнить логістику окупантам
Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".
"Підрив цієї траси стане ще одним таким дзвіночком для того, що постачати угруповання, яке розташоване південніше від Бахмута, стане складніше. Оскільки ця траса вела від Донецька і була одна з коротких доріг, якою противник міг швидко перекидати вкрай необхідні засоби, які йому були потрібні", - заявив він.
Він зазначив, що за такої інтенсивності війни декілька днів відсутності постачання може призвести до різних наслідків, які впливатимуть на перебіг бойових дій.
"Плече підвозу, звісно, збільшиться, і це перший дзвіночок. Точніше - другий. Першим був вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Зараз ще тут міст підірвали", - підкреслив Євлаш.
Він додав, що Сили оборони атакуватимуть логістичні маршрути окупантів доти, доки не переріжуть всі і не знекровлять угруповання російських сил на цьому напрямку. Хоча росіяни намагатимуться знаходити інші шляхи постачання, наприклад робити насипи й тимчасові укріплення, але таке серйозне пошкодження шляхопроводів відобразиться на постачанні та перебігу бойових дій.
- Уночі на 12 жовтня у тилу окупантів знищили міст на магістралі М04 Горлівка – Ясинувата, який був важливий для їхньої логістики. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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