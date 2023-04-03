Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Військово-політичний оглядач дав коментар щодо загибелі 2 квітня у Санкт-Петербурзі пропагандиста Владлена Татарського у наслідок вибуху у кав'ярні.

"На мій погляд, це більш внутрішньовідомча конфронтація між представниками силових структур РФ. Є певний пул російських воєнкорів-пропагандистів, який перебуває під патронатом міноборони РФ. Наприклад, "Комсомольська правда" повністю керується російським міноборони, але з другої половини 2022 року це видавництво почало постійно критикувати міністерство, а також підтримувати ПВК Вагнер і Євгена Пригожина. Підрив Татарського – сигнал для інших кореспондентів-пропагандистів, щоб вони не підтримували ПВК Вагнер, яка є силовою структурою і філією ФСБ", - пояснив військовий експерт.

Олександр Коваленко зауважив, що саме у цей час міноборони РФ ніяк не може реалізувати інтеграцію у зону бойових дій своїх ПВК, таких як Редут, Патріот, та надати їм відповідного піару.

"Цей Владлен Татарський з самого початку перебував під керівництвом ГУ Генштабу ВС РФ, тобто умовно кажучи, ГРУ (головне розвідувальне управління – ред.), а це філія міноборони РФ. Але саме у 2022 році Татарський почав підтримувати Євгена Пригожина, ПВК Вагнер якого є силовою філією ФСБ. Адже це дві конкуруючи контори, відповідно, робимо висновок, що Татарського прибрали саме за критику Сергія Шойгу, бо не треба кусати ту руку, яка годувала тебе всі ці роки", - підсумував Коваленко.