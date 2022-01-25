Україна скасовує авіарейси до Туреччини через сильний снігопад
Через негоду, яка призвела до збоїв у роботі турецьких аеропортів, Україна скасовує авіарейси до Туреччини
Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
Відомо, що станом на ранок 25 січня в "Борисполі" скасували кілька рейсів в Стамбул. Їх повинні були здійснити Turkish Airlines і Ukraine International Airlines.
Літаки повинні були вилетіти о 09:10 за київським часом.
Також повідомляється про скасування рейсу зі Стамбула до Києва - TK 457. Літак мав приземлитися в "Борисполі" о 08:30.
Причиною скасування авіарейсів з Києва до Туреччини став сильний снігопад, який накрив турецьку територію. Через негоду в аеропортах країни стався збій в роботі.
Як зазначають турецькі ЗМІ, вчора через снігопад авіакомпанія Turkish Airlines скасувала понад 50 рейсів, у тому числі кілька в Україну.
Нагадаємо, що в аеропорту Стамбула скасовують всі рейси через сильний снігопад.
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