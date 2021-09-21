Підробляли довідки і свідоцтва про вакцинацію: СБУ викрила схему працевлаштування за кордоном в обхід COVID-обмежень

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ викрила на Буковині злочинну групу, яка налагодила схему виготовлення і збуту підроблених документів для перетину кордону в умовах COVID-19.



За інформацією відомства, схему організували троє чернівчан навесні цього року. Для потреб "бізнесу" вони орендували офіс, а клієнтів шукали через перевізників.



Зазначається, що ділки підробляли довідки про відсутність COVID-19, свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка, а також договори з іноземними роботодавцями.



Зловмисники також надавали послуги громадянам інших держав в Україні. Вони виготовляли фальшиві результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном та страхові поліси. Злочинці виконували роботу "у стислі терміни та без відвідування медичних закладів".



За даними слідства, вартість "послуг" складала від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон. "Пакет" для іноземця зловмисники оцінили в 1 тис. грн.



У пресслужбі зауважили, що такий "бізнес" приносив організаторам до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць.

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