Про це повідомили на сайті ЦензорНет.

Відомо, що він піде в обмінний фонд, для порятунку полонених українських військових.

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"Група Барс розвідроти 25-ї повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках. До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, бо товариші його кинули, а сам накласти джгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв", - розповів він.

8 вересня на Харківщині спецпризначенці Нацгвардії захопили в полон двох "еленерівців", які намагалися виїхати з району бойових дій.

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