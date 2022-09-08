Намагалися виїхати із зони бойових дій: на Харківщині нацгвардійці взяли в полон двох "еленерівців"
На Харківщині спецпризначенці Нацгвардії захопили в полон двох "еленерівців", які намагалися виїхати з району бойових дій
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Спецпризначенці Національної гвардії України на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "ЛНР", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів", - наголосили у відомстві.
- 8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області.
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