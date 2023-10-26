Підрядники, які виготовляють ракети "Кинджал", досі не потрапили під санкції, - розслідування The Insider

Про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Ракети "Кинджал", розроблені на основі ракет "Іскандер", випускає російська корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") з Коломни, що входить до холдингу "Високоточні комплекси" держкорпорації "Ростех". Очолює "КБМ" 64-річний Сергій Пітиков.

Згідно із інформацією на сайті держзакупівель РФ, НВК "КБМ" отримує камери тепла та холоду виробництва компанії "Espec" від московського ТОВ "Остек-Тест", що й під час війни імпортує обладнання з Польщі. Відправником була компанія Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце.

Зазначається, що багато поставок із Німеччини. Зокрема, токарні верстати постачало ТОВ "KEB-Рус" - партнер німецької компанії KEB, авторизований постачальник компонентів та розробник систем управління для технологічних процесів та обладнання на їх основі. Під час війни KEB-Рус також імпортує з Німеччини кабелі.

Постачальник рушничних свердл та інших інструментів виробника Sandvik для НВК "КБМ" - ТОВ "Світ верстатника". Російський оборонний підрядник отримує продукцію Sandvik від IR-Logistik GMBH із Берліна. Наприклад, у січні цього року було здійснено постачання змінних робочих інструментів.

Науково-дослідний інститут електронних приладів (НДІЕП), що також входить у Ростех, є розробником "мізків" для "Кинджалів". Його підрядником є АТ "Радіант-ЕК", яке також постачало інтегральні мікросхеми і безпосередньо НВК "КБМ". "Радіант-ЕК" імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів (відправник - Advantek Gmbh).

За даними розслідувачів, іще одна російська фірма, яка має держконтракт з НДІЕП і НВК "КБМ", - ТОВ "Сонатек", яка пропонує "сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників". "Сонатек" має широке коло європейських торгових контрагентів - UAB Breitto (Литва), Baltic Shipping Agency LTD Sp. z o.o. (Польща), UAB „CUST LT“ (Литва), Hermis Ekspo SIA (Латвія), Groupe D'Investissement Financier SA (Бельгія), Aberlink Ltd (Велика Британія) та ін.

Раніше The Insider повідомляв про американські мікросхеми від Texas Instruments, Analog Devices та Altera, які використовуються в "Кинджалах". Тепер з’ясувалося, що мікросхеми для виробників цих ракет московське ТОВ "ЕТС Електронікс" (створене у 2021 році) ввозить через китайську компанію ETC Electronics Limited.

Крім того, під час розслідування з’ясувалося, що дочка та онуки головного російського виробника "Кинджалів" мешкають у Швеції. У 2021 році Майя Пітикова купила будинок у містечку Рюдсгорд неподалік від Мальме приблизно за пів мільйона євро. При цьому сумарний річний дохід росіянки та її партнера становить близько 80 тисяч євро на рік. Також минулого року Пітикова придбала автомобіль Tesla Model 3 Standard Range Plus, вартість якого дорівнює її річному доходу.