Підсанкційного олігарха Абрамовича помітили в аеропорту Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.



На фотографії, отриманій Reuters, власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович сидить у VIP-залі аеропорту з маскою, натягнутою на підборіддя. Видання не змогло перевірити, чи сів він на рейс.



Абрамович, який також має ізраїльське та португальське громадянство, був серед семи російських мільярдерів, доданих до списку британських санкцій через вторгнення Росії в Україну.



За даними сайту Marine Traffic, яхта Абрамовича під назвою My Solaris прямувала до Стамбула. Видання стверджує, що раніше його літак приземлився в Стамбулі.



14 березня дипломатичні джерела повідомили, що провідні представники ЄС погодилися додати Абрамовича до списку підсанкційних російських олігархів. Сам бізнесмен заперечує, що має тісні зв’язки з Путіним.



Останніми днями влада Європи конфіскувала численні об’єкти нерухомості росіян, включаючи розкішні яхти вартістю в сотні мільйонів доларів. Одна з яхт Абрамовича вартістю $600 млн прибула в територіальні води Чорногорії в неділю, 13 березня.



Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що його країна "не стане маршрутом для обходу санкцій, запроваджених проти Росії США та іншими західними країнами".



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