Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Підсанкційного олігарха Абрамовича помітили в аеропорту Ізраїлю

Підсанкційного олігарха Абрамовича помітили в аеропорту Ізраїлю

14 березня, 2022 понедiлок
22:40

Російський олігарх Роман Абрамович був помічений 14 березня в аеропорту Бен-Гуріон Тель-Авіва незадовго до того, як пов'язаний з ним літак вилетів у Стамбул, де раніше бачили його яхту

Про це повідомляє Reuters.

На фотографії, отриманій Reuters, власник британського футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович сидить у VIP-залі аеропорту з маскою, натягнутою на підборіддя. Видання не змогло перевірити, чи сів він на рейс.

Абрамович, який також має ізраїльське та португальське громадянство, був серед семи російських мільярдерів, доданих до списку британських санкцій через вторгнення Росії в Україну.

За даними сайту Marine Traffic, яхта Абрамовича під назвою My Solaris прямувала до Стамбула. Видання стверджує, що раніше його літак приземлився в Стамбулі.

14 березня дипломатичні джерела повідомили, що провідні представники ЄС погодилися додати Абрамовича до списку підсанкційних російських олігархів. Сам бізнесмен заперечує, що має тісні зв’язки з Путіним.

Останніми днями влада Європи конфіскувала численні об’єкти нерухомості росіян, включаючи розкішні яхти вартістю в сотні мільйонів доларів. Одна з яхт Абрамовича вартістю $600 млн прибула в територіальні води Чорногорії в неділю, 13 березня.

Голова МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що його країна "не стане маршрутом для обходу санкцій, запроваджених проти Росії США та іншими західними країнами".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ізраїль
війна з Росією
Роман Абрамович
Читайте також:
збили російський літак
14 березня, 2022 понедiлок
Повітряні сили України очистили небо від 8 "пташок" окупантів
Олександр Лукашенко
4 березня, 2022 п'ятниця
Відмова від нейтралітету та звільнення президента від відповідальності: Лукашенко підписав рішення про зміну Конституції Білорусі
13 березня, 2022 неділя
30-річний киянин з паспортом дружини вдавав із себе жінку, щоб виїхати з України
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.22
    Купівля 29.22
    Продаж 31.05
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
14 березня
22:40
З Ізраїлю до України прибули лікарі та мобільний шпиталь, - Єрмак
22:20
Федоров розповів про нові "цифрові" санкції проти Росії
22:07
Редакторка російського Першого каналу вибігла у ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести
22:00
Суд в Гаазі ухвалить рішення щодо війни РФ проти України 16 березня
21:58
Європейська агенція авіабезпеки призупинила дію усіх сертифікатів, виданих авіакомпаніям Росії
21:28
Журналіст Fox News отримав поранення під Києвом
21:14
Марія Захарова
Офіс генпрокурора оголосив підозру "голосу" МЗС РФ Захаровій
21:00
У Мінцифрі запустили офіційний сайт для допомоги Україні у криптовалюті, - Федоров
20:51
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 600 цивільних людей, - ООН
20:39
Ексклюзив
Володимир Омелян
Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян
20:29
Держкомтелерадіо ввело заборону на ввезення і розповсюдження видавничої продукції з Росії
20:27
"Працювати та підтримувати економіку": одна з найбільших ІТ-компаній відкрила новий офіс в Ужгороді
20:23
"З кожною бомбою Росія віддаляється від світової спільноти": Шольц і Ердоган засудили дії Кремля в Україні
20:22
ЄС затвердив новий пакет антиросійських санкцій
20:13
Росія влаштувала геноцид у Ізюмі на Харківщині. Жодних шансів для гуманітарного коридору немає, - Денісова
20:05
ООН виділить ще $40 млн для України
19:50
Білий дім розглядає можливість візиту Байдена в Європу через війну в Україні, - NBC News
19:47
Меру Миколаєва запропонували здати місто, той відповів пропозицією здати техніку
19:31
Ексклюзив
Евакуація цивільного населення на Луганщині проходить під постійними обстрілами, - Гайдай
19:28
Ексклюзив
тероборона
ЗСУ та тероборона Києва готові відбивати такі атаки, як були в Маріуполі та Харкові, — боєць тероборони Києва
19:21
Юрій Бутусов
Бутусов порадив ДБР замість "безглуздого існування в теплих кабінетах" поїхати в Гостомель або Бучу і там ловити злочинців
19:19
Ексклюзив
ЗСУ
Окупанти поки не йдуть на штурм Миколаєва, проте обстрілюють населені пункти, — боєць тероборони, нардеп Роман Костенко
19:14
SkyUp
Крім польотів у Росію та Білорусь. Авіакомпанія SkyUp щоби вижити і платити податки пропонує свої літаки в мокрий лізинг
19:14
На залізничний вокзал столиці привезли дитячі візочки і кухонне приладдя для гарячого харчування – Марина Порошенко
19:11
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН вважає можливою перспективу ядерного конфлікту
19:10
ворожа техніка
На Донеччині окупанти втратили 100 солдат та 2 танки через невдалий наступ
19:06
Харків обстріл
Приблизно 600 житлових будинків у Харкові не підлягають відновленню, - Терехов
18:48
Ірина Венедіктова
Венедіктова заявила про можливий обмін полоненими між Україною та РФ
18:48
церква війна
З початку російського вторгнення в Україну загинули вже троє капеланів ПЦУ, - Епіфаній
18:28
російський безпілотник
У Румунії впав, ймовірно, російський безпілотник
18:20
Парламент Естонії
Парламент Естонії закликав країни-члени ООН закрити українське небо
18:18
Олег Сенцов
Сенцов став оператором NLAW та воює під Києвом
18:05
ворожа техніка
У Маріуполі Нацгвардія знищила 17 спецпризначенців ГРУ та 7 одиниць техніки
18:03
економіка
МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 2022 у 10%
17:59
пінгвіни
Діти побачать пінгвінів: українські полярники проведуть для малечі онлайн уроки
17:58
переселенці
Як уникнути інфекційних хвороб у притулках для переселених та біженців. Пояснення МОЗ
17:46
РНБО
РНБО та президент зможуть встановлювати заборону проведення виборів та референдумів на тимчасово окупованих територіях - у Раду внесли законопроєкт
17:45
Роснефть
ЄС посилить санкції проти російських нафтових компаній, але не заборонить імпорт, - Reuters
17:24
Юріс Юрашс
Латвійський депутат склав мандат і хоче стати добровольцем в Україні
17:13
Грант Шаппс
Міністр транспорту Великої Британії заявив про готовність прийняти біженців з України у себе вдома
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV