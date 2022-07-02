Підсилена війною в Україні глобальна криза поглибила нерівність між багатими і бідними, - генсек ООН

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша під час виступу на Конференції ООН з океану-2022 у Лісабоні.

"Нерівність все ще зростає всередині країн, але зараз вона зростає морально неприйнятним чином між Північчю і Півднем, і це створює прірву, яка може бути дуже небезпечною з точки зору миру і безпеки. Глобальні проблеми збільшують розрив між багатими і бідними. Усі кризи сприяють різкому зростанню нерівності в світі і серйозному погіршенню умов життя вразливих груп населення", - сказав Гуттереш.

Соціальний розрив, за словами Генсека ООН, є не лише “морально неприйнятним”, але й небезпечним. Бо ще більше загрожує миру та безпеці у конфліктному світі.

Глобальна продовольча, енергетична та фінансова кризи, викликані війною в Україні, вдарили по країнах, охоплених пандемією та кліматичною кризою. Це відкотило назад зближення між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються.

Раніше глава Всесвітньої продовольчої програми ООН попередив, що десятки країн, залежних від пшениці з України, ризикують зіткнутися з протестами, заворушеннями і політичним насильством через зростання світових цін на продовольство.

30 червня генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що світу загрожує продовольча криза через напад країни-агресорки Російської Федерації.

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що президенту країни-агресорки Російської Федерації Володимиру Путіну вигідний голод у світі, адже це дестабілізує політичну та економічну ситуацію у Європі.

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